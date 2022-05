Câțiva localnici au alertat autoritățile după ce au văzut un leu într-un gard viu. Ce era de fapt

Locuitorii au observat un „leu” ascunzându-se într-un tufiș din apropierea Parcului Național „Muntele” Kenya, dar când ofițerii au încercat să atragă felina afară din ascunzișul din satul Mutiribu, aceasta nu a răspuns.

Felina s-a dovedit a fi o pungă de supermarket de la un supermarket, cu poza unui leu imprimată pe ea, conform autorităților locale.

„Când au ajuns, ofițerii Serviciului Faunei Sălbatice au fost șocați să afle că 'așa-zisul leu' era un leu printat pe o pungă. În couda alarmei false, aplaudăm localnicii pentru că au tras alarma pentru a mitiga un posibil conflict,” a spus un purtător de cuvânt al serviciului pe Twitter.

On arrival, KWS rangers were astonished to find out that the ‘alleged lion’ was a lion printed carrier bag.

Despite this being a false alarm, we laud the public for raising an alarm in order to mitigate a possible conflict. pic.twitter.com/spiYlpNNso