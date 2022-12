Casa lui Moș Crăciun, vizitată de zeci de mii de turiști. Care sunt principalele atracții în Laponia

Se estimează că doar luna aceasta s-au perindat peste 63.000 de oameni din toate colțurile lumii.

Între timp, bătrânelul darnic nu stă o clipă. Împachetează de zor cadourile pe care trebuie să le împartă în curând.

În ultimii doi ani, numărul turiștilor care au ajuns acasă la Moş Crăciun, în Rovaniemi, capitala provinciei Laponia, abia a depășit 11.000. Dar cum toate restricțiile impuse de pandemie au fost ridicate, specialiștii în turism estimează că, în total, peste 63.000 de oameni vor veni aici luna aceasta - chiar mai mulți față de câți îl vizitau înainte pe Moș.

Turist: „Nu cred că mi-a fost vreodată mai frig ca acum, dar mi-a plăcut foarte mult această experiență. Cu siguranță ajută la apropierea de spiritul Crăciunului.”

Turiştii n-au cum să se plictisească în satul lui Moș Crăciun. Totul e decorat de sărbătoare. În plus, nu lipseşte, evident, zăpada. Iar printre principalele atracții se numără hotelul și restaurantul de gheață.

Turistă: „Nu am putut să-mi iau nicio vacanță pe timpul verii, așa că mi-am spus: OK, poate decembrie este momentul. Așa că am intrat în starea de Crăciun și am ales să vin într-un loc înzăpezit, rece și unde se simte Crăciunul. Am ales Rovaniemi ca destinație și suntem impresionați. Simțim deja spiritul Crăciunului.”

Înainte de pandemie, Rovaniemi atrăgea, anual, aproximativ o jumătate de milion de vizitatori - majoritatea din Europa, dar și din Statele Unite sau Singapore.

Sanna Kärkkäinen, directoare centru turisitic Rovaniemi: „Ei bine, în Laponia ne așteptăm cu siguranță acum la un sezon foarte bun. Recuperarea post-pandemie pare că se facă mai rapid decât ne-am gândit și sunt mult mai mulți turiști decât am estimat.”

Cei mai mulți turişti își doresc să se plimbe cu sania trasă de reni. Norocoşii au însă ocazia să se bucure şi de spectacolul fascinant al aurorei boreale.

