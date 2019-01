Carlos Ghosn a demisionat din funcţia de preşedinte director general al Renault

"Carlos Ghosn tocmai a demisionat noaptea trecută", a declarat Le Maire, relatează Agerpres. O reuniune a Consiliului de Administraţie al Renault este programată să aibă loc la ora locală 10:00 (09:00 GMT) la sediul companiei de la Boulogne-Billancourt, în apropiere de Paris.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că postul de preşedinte director general deţinut în prezent de Ghosn la Renault ar urma să fie scindat în două: pe de o parte, postul de director general executiv va fi preluat de Thierry Bolloré, actualul număr doi de la Renault, în timp ce Jean-Dominique Senard, actualul preşedinte al Michelin, va prelua postul de preşedinte al Consiliului de Administraţie al producătorului auto francez.

Renault a confirmat că această reuniune va avea loc, dar nu a dorit să comenteze informaţiile care circulă în presă referitoare la persoanele care îl vor înlocui pe Carlos Ghosn.

Acesta a fost arestat în Japonia pe 19 noiembrie 2018, fiind bănuit de o serie de nereguli financiare în calitate de preşedinte al constructorului auto japonez Nissan, partenerul Renault.

Tribunalul din Tokyo a respins, marţi, o nouă cerere de eliberare pe cauţiune depusă de Carlos Ghosn. Această decizie creşte posibilitatea ca Ghosn să rămână în arest până la proces şi pune noi presiuni asupra Renault pentru a-l înlocui.

Preşedintele Michelin ar fi "un excelent preşedinte" al Renault, iar rolul său va fi să consolideze alianţa cu Nissan şi Mitsubishi, a apreciat marţi Bruno Le Maire.

Acesta a adăugat că statul francez, cel mai mare acţionar de la Renault, controlând 15% din capital şi aproape 22% din drepturile de vot, pledează pentru separarea postului de director general de cel de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

