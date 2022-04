Carambol pe o autostradă din Florida. 43 de mașini au fost implicate. FOTO

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Orlando, Ashley Papagni, a declarat că doar o persoană implicată în aglomerație a avut nevoie de transport la un spital și a avut răni ușoare, conform NBC News.

„Se pare că în acest moment cauza principală a fost vremea”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Orlando, Andrea Ortero.

Initial reports were a 20-car pileup on 408 westbound near Andes Ave, however, the updated number was 43. All westbound lanes were closed at one point. One patient transported with minor injuries. pic.twitter.com/XanhN9cI2M

Flash #flooding on #Orlando freeway causes 43 cars to crash in massive rush-hour pileup during tropical #thunderstorm

One of the main toll roads running through Orlando suffered a torrential downpour resulting in a 43 car pileup just before 5pm during Friday rush hour pic.twitter.com/gi2Ci5Np6B