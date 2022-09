Cântăreţul ”The Weeknd” a anulat un concert în California după ce a rămas fără voce

După patru melodii interpretate pe stadionul SoFi, cântăreţul a anunţat că trebuie să anuleze concertul şi le-a dat asigurări celor din public că îşi vor recupera banii.

"Am rămas fără voce în timpul primei melodii şi sunt devastat", a afirmat The Weeknd într-un mesaj pe Twitter, promiţând că va reprograma concertul.



The Weeknd, pe numele său adevărat Abel Tesfaye, şi-a început cariera în 2010 şi a fost recompensat până acum cu patru premii Grammy.

The weekend canceled his show two songs in. Hope you feel better @theweeknd pic.twitter.com/Lfn4r85mGw