Canicula fără precedent continuă în Japonia. 80 de oameni au murit

Săptămâna trecută, când temperaturile din cea mai mare parte a ţării au depăşit 35 de grade Celsius la umbră, au fost înregistrate cele mai multe victime, 65, conform Agenţiei pentru gestionarea incendiilor şi dezastrelor. 15 decese fuseseră confirmate în cele două săptămâni anterioare.

Pe fondul valorilor de temperatură cuprinse între 35 şi 40 de grade Celsius la umbră şi a unui nivel de umiditate de peste 80%, locuitorii din mai multe oraşe japoneze s-au confruntat cu o combinaţie letală deoarece în aceste condiţii sistemul de apărare natural al corpului slăbeşte.

Japan records its highest temperature ever as a deadly heat wave continues to grip a wide swath of the country. https://t.co/XheXizZ2FW pic.twitter.com/TU1Abi8196