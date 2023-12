Candidatura jurnalistei ruse Ekaterina Dunţova la prezidenţiale a fost respinsă. „Sunteţi tânără, aveţi toată viaţa înainte”

Comisia electorală a invocat ”erori în documentele” prezentate pentru înregistrarea candidaturii Ekaterinei Dunţova, a indicat televiziunea rusă.

Preşedinta Comisiei, Ella Pamfilova, a declarat că instituţia a respins cu unanimitate candidatura Ekaterinei Dunţova.

„Sunteţi o femeie tânără, aveţi toată viaţa înainte”, a spus Pamfilova, adresându-se candidatei.

Ekaterina Duntsova, 40, from Tver region, editor-in-chief of the local TV studio, local politician and mom of three, has announced her candidacy for the Russian presidential "elections" next spring.

