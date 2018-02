Candidat la Senatul italian acuzat de xenofobie, după ce a lovit un român. ”M-a înjurat și m-a scuipat”

Facebook/ Emanuele Lele Dessi

Emanuele Dessi, candidat din partea formaţiunii M5S la alegerile pentru senatul italian, este acuzat de xenofobie de presa din Italia, jurnalele menţionând că bărbatul s-a lăudat pe reţelele de socializare că a lovit români, în urmă cu câţiva ani.

Presa italiană notează că Dessi a afirmat, în 2015, că a lovit pentru a treia oară în viaţă un român, pentru că l-a înjurat, relatează news.ro.

Dessi s-a apărat printr-o intervenţie pe Facebook, el spunând că filmuleţul despre români era pe reţelele de socializare de câţiva ani, fiind postat pe profilul său privat, nu public. “Nu era ceva cu care să mă laud, îmi exprimam o frustrare în faţa prietenilor. Povesteam o zi dificilă. Nu am vrut să lovesc acea persoană, s-a întâmplat. Îmi cer scuze pentur acel gest. S-a întâmplat când traversam o piaţă împreună cu soţia mea. Trei băieţi erau pe o bancă şi unul dintre ei s-a apropiat şi mi-a cerut o ţigară. Eu nu fumez şi i-am răspuns că nu am. El m-a scuipat şi s-a îndepărtat. Soţia mea i-a spus: ‘Ce ai făcut?’. Iar el a înjurat în limba română. Iar apoi m-a scuipat. Nu ştiu dacă am făcut bine sau rău. L-am lovit, trebuia să îmi apăr soţia şi copiii. Nu sunt un rasist”, a explicat Emanuele Dessi.

Dessi riscă să fie exclus din M5S, după ce în presă a apărut şi că plăteşte doar şapte euro pe lună pentru a locui într-un apartament al primăriei şi faptul că a fost fotografiat alături de un membru al clanului mafiot Spada.

“Sunt liderul politic al acestei formaţiuni şi este datoria mea să o protejez. Am început verificări. În cazul în care ceea ce a apărut este adevărat, nu vom avea vreo problemă în a spune că aceşti oameni nu pot face parte din mişcare. Avem nevoie de timp pentru a verifica totul”, a declarat preşedintele M5S, Luigi Di Maio, potrivit ANSA.

Dessi spune că toate informaţiile denigratoare despre el au apărut după prezentarea listei de candidaţi M5S, pentru a i se face rău partidului din care face parte.

