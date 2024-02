Căile ferate germane caută un IT-ist care să opereze pe un soft Windows vechi de 30 de ani

Cauza este uneori pur și simplu o lipsă de resurse și investiții necesare, dar ocazional, sistemul învechit își face destul de bine treaba.

Se pare că acesta este cazul căilor ferate germane, unde Windows for Workgroups 3.11, vechi de 30 de ani, este încă folosit.

Siemens Mobility, care produce trenuri feroviare, căuta un specialist IT care să lucreze cu sistemul Windows 3.11, care a fost lansat în noiembrie 1993.

Siemens a spus că, deoarece trenurile și infrastructura feroviară au o speranță de viață de 30 de ani sau mai mult, compania continuă să utilizați software-ul vechi.

