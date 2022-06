Cadavrul unui pui de mamut, vechi de 30.000 de ani, descoperit în Canada

Puiul de mamut a fost găsit înghețat în câmpurile Klondike din Yukon. Oficiali guvernamentali și reprezentanți ai Teritoriului Tradițional Trʼondëk Hwëchʼin, unde a fost descoperit animalul antic, au spus că este cel mai complet și cel mai bine conservat mamut lânos găsit vreodată în America de Nord.

Mamutul mumificat a fost descoperit pe 21 iunie de minerii care săpau prin Eureka Creek, potrivit guvernului Yukon.

Dan Shugar, geomorfolog și profesor al Universității din Calgary, a ajutat la extragerea mamutului mumificat. El a scris, vineri, pe Twitter, că descoperirea a fost „cel mai interesant lucru științific” la care a făcut parte vreodată.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y