Cabina unui camion înghițit de o groapă uriașă apărută în asfalt în Japonia, găsită după 2 săptămâni | VIDEO

Din 28 ianuarie, echipele de salvare încearcă să găsească un bărbat de 74 de ani, care a plonjat cu camionul pe care îl conducea într-o groapă apărută brusc sub roţile vehiculului său, la nord de capitala Japoniei.

"Experţii au analizat fotografii realizate cu o dronă (...) şi au declarat că pe imagini apare o cabină de camion şi că nu este exclus ca o persoană să se afle în interior", a relatat pentru AFP Tomonori Nakazawa, un reprezentant al pompierilor japonezi.

Salvatorii nu pot însă intra în conducta de canalizare unde a fost reperată cabina camionului din cauza debitului de apă şi a nivelurilor ridicate de hidrogen sulfurat, a explicat el.

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy