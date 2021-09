Bursele sunt în declin. Gigantul imobiliar Evergrande ar putea intra în incapacitate de plată

Tensiune pe pieţele financiare globale, după ce au apărut informaţii că în China, gigantul imobiliar Evergrande ar putea intra în incapacitate de plată.

Bursele au închis luni în scădere, iar dolarul s-a depreciat. Investitorii vând de zor active imobiliare din China, iar specialiştii consideră că guvernul chinez va interveni pentru a stabiliza situaţia.

Investitorii sunt însă îngrijoraţi de extinderea riscurilor în economia globală.

Clare Sebastian, corespondent CNN Business: „Factorul declanşator este compania Evergrande, unul dintre cei mai importanţi constructori de locuinţe din China, care risca să intre în incapacitate de plată a datoriilor de peste 300 de miliarde de dolari. Compania urma să achite luni dobânzi pentru împrumuturi bancare. Şi, în scurt timp, are scadența pentru plata unor dobânzi de peste 100 de milioane de dolari pentru obligaţiuni. ”

Acţiunile Evergrande au închis în declin cu peste 10%, după ce în cursul tranzacțiilor se prăbuşiseră cu 19%, la cel mai redus nivel atins după mai 2010.

Cum a ajuns Evergrande în pragul falimentului

Mattie Bekink, expert financiar China: „Compania construieşte anual 600.000 de locuinţe, iar datoriile companiei sunt acum de 56 de ori mai mari decât în urmă cu 10 ani. În plus, s-a extins mult faţă de domeniul iniţial de activitate: a făcut o academie colosală de fotbal, o companie de îmbuteliere a apei, produce maşini electrice.”

Întrebarea este dacă şi în ce fel va interveni Beijingul, pentru a evita un faliment haotic.

Mattie Bekink, expert financiar China: „Previziunea noastră este că, până la urmă, guvernul chinez va interveni ca să împiedice un efect de domino în sectorul bancar.”

Săptămâna trecută, cumpărătorii de locuințe au ocupat birourile Evergrande pentru a-și cere banii înapoi. Un astfel de protest public este rarisim în China, iar Beijingul nu poate risca să îl lase să escaladeze.

Totuşi, analiştii resping comparaţiile cu prăbuşirea băncii americane de investiţii Lehman Brothers, în 2008.

Rana Foroohar, editor The Financial Times: „Economia chineză are anumite particularităţi. Guvernul chinez deţine mare parte din sectorul bancar, la fel şi în sectorul imobiliar. Când Beijingul strigă: "Sari!", toţi bancherii din China sar. Guvernul chinez controlează situaţia într-o măsură mult mai mare decât se întâmplă lucrurile în Occident.”

Experţi din Hong Kong cred că prioritatea Beijingului va fi menținerea Evergrande pe linia de plutire, pentru a putea termina cele aproximativ 1,4 milioane de case vândute deja, dar neconstruite.

Piața imobiliară din China s-a supraîncălzit ca urmare a anilor de credit ieftin; este estimată la cel puțin 16% din PIB, deși unele studii vorbesc despre 25% - mult peste ponderea din economiile occidentale.