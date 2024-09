Cum arată Budapesta după ce a fost inundată de Dunăre. Imagini dramatice din capitala Ungariei. GALERIE FOTO

Unele drumuri, gări și feriboturile de-a lungul fluviului au fost închise au fost închise pe măsură ce nivelul Dunării a crescut în mod constant de joi până vineri. Prim-ministrul Viktor Orban a avertizat că inundațiile vor atinge punctul culminant în oraș pe 21 septembrie.

Dunărea aproape a atins punctul maxim în Budapesta, ajungând vineri până la clădirea Parlamentului Ungariei, potrivit presei locale. Falezele cele mai frecventate de turişti sunt acoperite de apele revărsate ale fluviului,, însă asta nu îi opreşte pe curioşi, vizitatori şi localnici, să se apropie de zonele inundate, transmite Agerpres.

Mii de persoane aşteptau încă de vineri dimineaţă viitura anunţată pe fluviul ce străbate Budapesta, podurile şi zonele mai înalte ale falezelor fiind pline mai ales de turişti. În anumite locuri, accesul spre faleză este destul de dificil, pentru că străzile apropiate de albia Dunării sunt inundate, zonele respective fiind închise. Apa a înghiţit semafoare şi indicatoare rutiere, semnul cel mai clar că fluviul este cu mult peste cota de inundaţie.

Terase altădată pline, aflate în locuri simbolice ale oraşului, sunt complet înconjurate de apă, care a ajuns chiar la zidurile unor clădiri istorice celebre, precum Palatul Parlamentului.

