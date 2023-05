Buchetul de încoronare al Reginei Consoarte Camilla, depus la Mormântul Soldatului Necunoscut din Londra

„Buchetul de încoronare al Reginei a fost depus la Mormântul Soldatului Necunoscut la cererea Majestăţii Sale, în urma ceremoniei de încoronare de ieri”, este mesajul postat de Familia Regală pe Twitter, scrie News.ro.

???? The Queen’s Coronation bouquet has been laid at the Grave of the Unknown Warrior at Her Majesty’s request, following yesterday’s #Coronation Service. pic.twitter.com/CDbN3tyGfp