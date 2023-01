Bucătăria galbenă din Ucraina. Imaginile virale după atacul din Dnipro. VIDEO

În apartament se afla cunoscutul antrenor de box Mykhailo Korenovsky, care a fost ucis în atacul de sâmbătă. Soția și copiii lui au supraviețuit, notează BBC.

Pe rețelele de socializare, mulți oameni au evidențiat micile detalii din fotografie, sugerând ca familia își continua viața cât de bine putea, în ciuda războiului.

„Când mă uit la această bucătărie, tot ce văd este apartamentul în care am crescut, apartamentul în care locuiau bunicii mei, apartamentul în care locuiau verii mei, pentru că toți aveam două scaune ascunse sub masa din bucătărie exact așa”, a scris o femeie din Ucraina, pe Twitter.

În imaginile cu un impact puternic impact emoțional, se observă bucătăria familiei, un vas cu fructe pe masă, vase lângă ciuveta, o pereche de mănuși de bucătărie.

„Aici oamenii au gătit, au avut conversații în bucătărie, au sărbătorit, au râs, s-au certat”, a scris deputatul de la Kiev Zoya Yarosh pe Facebook.

Ea a comparat distrugerea clădirii cu soarta Ucrainei "Acestea sunt rănile de pe corpul Ucrainei. Răni de pe casele noastre".

Images of this wrecked family home in Dnipro have gone viral after the Ukraine's army shared a video of a birthday celebration in the same yellow kitchen. pic.twitter.com/nDUuPt14MP