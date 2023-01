Momentul în care blocul din Dnipro a fost lovit de racheta rusească. O femeie a rămas șocată pe balconul apartamentului

Dintre cele 44 de persoane al căror deces este confirmat, 5 sunt copii. Alte 79 de persoane sunt rănite, dintre care 16 copii, în timp ce 20 de persoane nu au fost găsite nici la trei zile după atac şi sunt date dispărute.

Între timp au apărut primele imagini cu racheta care a distrus blocul. Potrivit imaginilor surprinse de o cameră de bord dintr-o mașină, publicate pe rețelele sociale, se vede că racheta nu este interceptată și lovește direct clădirea rezidențială.

Alte imagini surprinse imediat după impact o arată pe o femeie aflată la etajele superioare ale blocului bombardat, care pe marginea apartamentului distrus și prăbușit.

Acesta este atacul care a produs cele mai multe victime civile de când a început invazia rusă în urmă cu 11 luni. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis luni că ''orice persoană vinovată de această crimă de război va fi identificată şi deferită justiţiei''.

Potrivit armatei ucrainene, blocul de locuinţe a fost lovit de o rachetă rusească Kh-22, concepută pentru lovirea portavioanelor, dar pe care în actualul conflict din Ucraina armata rusă a mai folosit-o pentru lovirea unor ţinte terestre. Armata ucraineană susţine că nu dispune de echipamente antiaeriene capabile să doboare astfel de rachete.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris luni lovirea blocului de locuinţe din Dnipro drept o ''tragedie'', provocată în opinia Moscovei de acţiunea antiaerienei ucrainene.

''Armata rusă nu atacă clădiri rezidenţiale sau obiecte ale infrastructurii civile'', a spus Peskov, care a făcut referire şi la o declaraţie a consilierului prezidenţial ucrainean Oleksii Arestovici, ce a sugerat că racheta care a lovit imobilul din Dnipro fusese doborâtă de antiaeriana ucraineană.

Arestovici a revenit marţi asupra acestei declaraţii şi-a cerut scuze public şi a demisionat.

The death toll from a Russian missile strike in the Ukrainian city of Dnipro rose to 40 with dozens more missing, making it the deadliest civilian incident of Moscow's campaign of hurling missiles at cities far from the war’s front lines https://t.co/lJJIpZ585r 1/5 pic.twitter.com/dG4A4yMflq