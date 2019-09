BREXIT. Val de ironii și glume după ce David Cameron și-a cerut iertare pentru referendum

Fostul premier britanic David Cameron a declarat că îi pare „sincer rău” pentru instabilitatea și divizarea ce au apărut în societatea britanică după referendumul din 2016 privind ieșirea țării din Uniunea Europeană.

Într-un interviu acordat pentru The Times, Cameron a susținut că referendumul privind statutul Marii Britanii în UE „a fost abordarea corectă de urmat”, dar au fost ”subestimate” urmările.

El a mai afirmat că rezultatul votului l-a „deprimat teribil” și că, în opinia sa, lucrurile puteau fi făcute diferit „în fiecare zi”.

„De la perioada în care am organizat votul, la așteptările pe care le-am lăsat să se acumuleze în legătură cu renegocierea acordului, sunt multe lucruri pe care le-aș face diferit. Nu am anticipat forța deplină a sentimentelor ce s-au dezlănțuit în timpul referendumului și după și îmi pare sincer rău să văd țara pe care o iubesc suferind atât în ultimii ani de pe urma incertitudinii și divizării.

Cât privește tema centrală, dacă era corect să renegociem relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană și să dăm oamenilor șansa să-și spună părerea, eu cred în continuare că am făcut ce trebuia.

Sunt oameni care nu mă vor ierta niciodată pentru faptul că l-am organizat (referendumul – n.r.) sau pentru că am eșuat în a livra rezultatul pe care l-am urmărit, anume rămânerea într-o Uniune Europeană reformată. Regret profund rezultatul și admit că abordarea mea a eșuat. Deciziile pe care le-am luat au contribuit la acest eșec. Am eșuat”, a declarat fostul premier al Marii Britanii, pentru The Times.

David Cameron urmează să-și lanseze cartea de memorii săptămâna viitoare, precizează indy100.com.

Britanicii, însă, n-au părut prea impresionați de scuzele sale.

Cel puțin arată postările de pe Twitter.

„În vreme ce David Cameron dezvăluie detalii suculente ca să-și vândă noua carte, Waterstones (editura) confirmă că precomenzile s-au dublat, adică tocmai a mai comandat o a doua persoană”, a glumit un utilizator Twitter.

„David Cameron e exact ca puștiul ăla care spune "n-ar fi grozav dacă aș da foc școlii?". Și mă refer la puștiul care chiar o face”, a susținut un alt internaut.

Great @joe_co_uk mashup on David Cameron, who appears to have some sort of book out ???? pic.twitter.com/1968laaJev — Ian Fraser (@Ian_Fraser) September 13, 2019

„David Cameron spune că "își face griji în fiecare zi" în legătură cu Brexitul. Sunt convins. Ăsta e același om care pur și simplu nu-și aducea aminte câte case are, când a fost întrebat la un interviu. Să-l ia dracu pe David Cameron”, a mai scris cineva.

David Cameron: "The whole reason we're having this debate is because of the act of leadership that I gave..." Thanks, Dave. ????pic.twitter.com/8qzwyvGELR — Property Spotter (@PropertySpot) September 14, 2019

„David Cameron rămâne atașat referendumului din 2016. Se înșală acum, cum s-a înșelat și atunci. Brexitul nu a fost decât despre psihodramele din partidul conservator”, a mai remarcat un englez.

„Bună, sunt David Cameron! Probabil vă aduceți aminte de mine. Nu prea am mai fost prin zonă, dar am revenit să împrăștii opinii care n-ajută cu nimic, în vreme ce țara se destramă, și asta doar ca să-mi vând cartea de rahat” – a comentat ironic un alt britanic.

