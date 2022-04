Bombardamente la Kiev, în timpul unei vizite a secretarului general al ONU Antonio Guterres. VIDEO

Corespondenţi AFP au văzut un etaj al unei clădiri în flăcări, geamuri sparte, numeroşi poliţişti şi salvatori.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat, într-o postare pe Telegram, ”două atacuri” într-unul dintre carterele capitalei.

”Joi (seara), inamicul a tras asupra Kievului. Două atacuri vizând cartierul Şevcenkovski. Informaţii cu privire la victime sunt pe cale să fie clarificate”, a transmis primarul Kievului Vitali Kliciko, potrivit News.ro.

Potrivit corespondenţilor AFP, loviturile au survenit în timp ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se afla în vizită la Kiev.

”Atacuri cu rachete în centrul Kievului în timpul vizitei oficiale a lui Antonio Guterres”, denunţă într-un mesaj postat pe Twitter un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, negociatorul-şef ucrainean.

▶️ Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy met with U.N. Secretary-General Antonio Guterres in Kyiv for talks amid the ongoing Russian invasion.

”Ieri (miercuri), el (Antonio Guterres) era şezat la o masă lungă, la Kremlin, iar azi au loc explozii deasupra capului său”, îl ironizează Podoliak pe secretarul general al ONU.

”Aceasta este dovada faptului că avem nevoie de o victorie rapidă împotriva Rusiei şi că toată lumea civilizată trebuie să se unească în jurul Ucrainei”, scrie, la rândul său, şeful administraţiei prezideţiale ucrainene, Andrii Iermak.

”Trebuie să acţionăm rapid. Şi mai multe arme, şi mai multe eforturi umanitare, şi mai mult ajutor”, cere el.

Iermak îndeamnă să i se ia Rusiei dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU.

#Ukraine Kyiv. Missiles hit the lower floors of a residential building. Rescuers and medics are working on the spot. So far, three victims have been hospitalized. pic.twitter.com/RQf4RFLY5p