Bogații lumii au cumpărat atât de multe avioane private în pandemie încât se fac liste de așteptare. ”A fost un an fabulos”

Pandemia de coronavirus a creat o cerere mare pentru călătorii şi bani nefolosiţi în buzunarele celor înstăriţi, rezultatul fiind concretizat într-o creştere a achiziţiilor de avioane private, informează Bloomberg.

Cumpărătorii au cumpărat atât de multe avioane second-hand încât acum s-au înscris pe liste de aşteptări pentru achiziţionarea de avioane noi, susţin bancherii care au participat săptămâna aceasta la conferinţa de specialitate Corporate Jet Investor.

"A fost o adevărată petrecere în sectorul aviaţiei private în ultimele 18 luni. Am avut un an fabulos", susţine Jim Simpson, director operaţional la First Republic Bank, care se ocupă de finanţarea pentru achiziţionarea de avioane şi iahturi.

În cazul grupului bancar Citigroup Inc., clienţii au atât de mulţi bani încât chiar şi cei care nu au deţinut niciodată un avion privat se gândesc acum să facă acest lucru, spune Ford von Weise, care se ocupă de finanţarea pentru avioane la Citigroup. Ford von Weise a subliniat că, în ceea ce îl priveşte, sarcina sa este să îi descurajeze să deţină propriul lor avion.

Candice Nakagawa, consilier la MUFG Union Bank, i-a îndemnat şi ea la prudenţă pe clienţii care sunt interesaţi să îşi cumpere un avion pentru prima dată. Aceştia trebuie să ţină cont de costul mentenanţei şi al întreţinerii, nu doar de costul de achiziţie, a spus Candice Nakagawa. Chiar şi aşa, mulţi clienţi nu au putut fi convinşi să renunţe la ideea de a-şi cumpăra un avion.

"Ard de nerăbdare să ajungă acolo. Au un exces de numerar şi o cerere reprimată. Vor să cumpere ceva frumos şi sexy şi asta de obicei înseamnă un avion privat sau un iaht", a spus Nakagawa.

Relansarea cererii este o veste bună pentru o industrie care a fost lovită dură la începutul pandemiei, când directorii de companii au zburat mai puţin.

Livrările de avioane private au scăzut anul trecut pentru toţi producătorii iar zborurile avioanelor de business în SUA au scăzut cu 23% pe ansamblul anului trecut, în principal ca urmare a declinului semnificativ înregistrat la debutul carantinei.

Zborurile din SUA au depășit deja nivelul din 2019

Aceste zboruri şi-au revenit între timp, depăşind nivelul lunar înregistrat în 2019, chiar dacă directorii de companii nu au început să zboare la fel de mult cum o făceau odată. Livrările de avioane au crescut în primul trimestru pentru producătorii de jeturi private Textron Inc. şi Gulfstream, iar nivelul comenzilor va creşte şi mai mult odată cu ridicarea restricţiilor de călătorie.

Însă chiar şi aşa, revenirea se manifestă numai în cazul SUA, subliniază Chris Partridge directorul diviziei de finanţare de avioane private la Deutsche Bank.

Restricţiile de călătorie care există în Asia şi Europa au făcut mai dificilă deplasarea, chiar şi cu un avion privat. În plus, carantina introdusă în contextul pandemiei a prelungit timpul necesar pentru a finaliza achiziţia unui avion privat până la şase luni, de la şase săptămâni înainte, a subliniat Chris Partridge.

"Nu vedem aceeaşi dinamică pe care o are piaţa americană. Subiectul călătoriilor peste hotare a fost o problemă mult mai gravă în Europa, Mijlociu şi Asia decât în SUA şi asta fie a oprit fie a determinat unii oameni să amâne achiziţia unui avion", a spus Chris Partridge.