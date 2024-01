Boala X, de 20 de ori mai letală decât COVID-19. Cum se pregătesc liderii mondiali pentru amenințarea viitoarelor epidemii

Deși un astfel de virus nu se știe dacă există în prezent, cercetătorii, oamenii de știință și experții speră să vină proactiv cu un plan de acțiune pentru a combate un astfel de virus și pentru a pregăti sistemul de sănătate în cazul în care ar apărea o pandemie - o posibilitate despre care un expert a spus că ar putea surveni mai devreme decât credem, scrie CBS News.

„Există tulpini de viruși cu rate de mortalitate foarte mari care ar putea dezvolta capacitatea de a se transmite eficient de la om la om”, a declarat Dr. Amesh Adalja de la Centrul pentru Securitatea Sănătății de la Johns Hopkins.

Ce este Boala X?

În 2022, Organizația Mondială a Sănătății a adunat 300 de oameni de știință pentru a investiga 25 de familii de virusuri și bacterii, pentru a crea o listă de patogeni pe care cred că au potențialul de a provoca haos și care ar trebui studiați mai mult. Inclusă în acea listă se află Boala X, recunoscută pentru prima dată de organizație în 2018.

OMS spune că virusul „reprezintă cunoștințele că o epidemie internațională gravă ar putea fi cauzată de [un patogen necunoscut]”.

Directorul General al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri la Davos că COVID-19 ar putea fi fost prima noastră „Boală X” și că oamenii de știință și experții învață activ din acea experiență.

De unde ar putea să provină un patogen precum Boala X?

Un patogen letal precum Boala X, care probabil ar fi un virus respirator, conform lui Adalja, ar putea deja să circule în specii de animale și pur și simplu să nu poată fi transmis oamenilor încă.

„Aceasta ar putea fi la lilieci, așa cum este cazul cu COVID-19, ar putea fi la păsări, cum ar fi gripa aviară, sau ar putea fi la alte tipuri de specii de animale, de exemplu, porcine”, a spus el. „Este cu adevărat vorba despre acea interfață dintre oameni și animale, unde au loc interacțiuni, că aceste tipuri de viruși își găsesc un loc de înființare”.

Cum se pregătesc experții pentru Boala X?

Dacă nu suntem pregătiți, este probabil ca o boală de o asemenea amploare să provoace și mai multe daune decât am experimentat cu COVID-19, care a ucis mai mult de 7 milioane de oameni, potrivit OMS. „Dacă am procedat atât de prost cu ceva precum COVID-19, vă puteți imagina cât de prost am proceda cu ceva asemănător cu un eveniment din 1918”, a spus Adalja, referindu-se la pandemia de gripă din 1918, care a ucis aproximativ 50 de milioane de oameni în întreaga lume, potrivit Cleveland Clinic.

De aceea, experții din întreaga lume lucrează la un plan robust și eficient pentru a se pregăti pentru cel mai pesimist scenariu. Ghebreyesus a spus că un sistem de avertizare timpurie și un plan pentru infrastructura de sănătate, care a fost supraîncărcată în timpul pandemiei COVID-19, ducând la multe decese, ar putea ajuta într-un viitor scenariu.

„Fie că este vorba despre sistemele de sănătate sau chiar sectorul privat - cercetare și dezvoltare - vă puteți pregăti pentru asta”, a spus el.

Încă o lecție majoră din COVID-19 este importanța transparenței, a spus Adalja.

„Ceea ce vedem acum este această neîncredere între medicii bolilor infecțioase, practicienii de sănătate publică și publicul în general, pentru că politicienii s-au implicat”, a spus el. „Oamenii s-ar putea să nu fie receptivi la acțiunile de protecție recomandate de oficialii de sănătate publică”.

Ghebreyesus a spus că OMS, în parteneriat cu alte organizații globale, a pus deja în aplicare inițiative în pregătire pentru următoarea pandemie sau epidemie majoră. Aceste eforturi includ fondul pentru pandemii pentru a ajuta țările cu resurse, hub-ul de transfer de tehnologie pentru vaccinuri ARN mesager pentru a asigura echitatea în vaccinare pentru națiunile cu venituri reduse și hub-ul pentru informații de pandemie și epidemie pentru a îmbunătăți supravegherea colaborativă între țări.

Sursa: CBS Dată publicare: 19-01-2024 08:30