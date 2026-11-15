Cifra include 2.230 de victime înregistrate de forţele ruse în ultima zi.Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 12.478 de tancuri, 25.785 de vehicule blindate de luptă, 175.158 de vehicule şi cisterne de combustibil, 52.401 de sisteme de artilerie, 2.274 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.756 de sisteme de apărare aeriană, 452 de avioane, 356 de elicoptere, 3.150 de vehicule terestre fără pilot, 35 de nave şi ambarcaţiuni, precum şi două submarine, relatează News.ro.

Pe 29 octombrie, Statul Major General a anunţat că luna octombrie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună din punctul de vedere al pierderilor ruseşti în luptă de când Moscova a lansat invazia pe scară largă.

Statul Major al Ucrainei nu a dezvăluit propriile pierderi suferite în timpul invaziei pe scară largă, invocând secretul operaţional. Rapoartele unor centre de cercetare occidentale independente sunt de acord că pierderile ruseşti le depăşesc semnificativ pe cele ale Ucrainei, Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) estimând că raportul este de „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Raport CSIS

Un raport al CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a suferit probabil între 500.000 şi 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 şi 140.000 au fost ucişi în luptă.

Deşi oficialii ucraineni dezvăluie rareori această cifră, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV, pe 4 februarie, că cel puţin 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în luptă de la începutul războiului pe scară largă, pe lângă un număr semnificativ de dispăruţi în luptă.Intensitatea atacurilor cu drone ruseşti şi a luptelor a făcut extrem de dificilă pentru Ucraina recuperarea cadavrelor soldaţilor căzuţi la datorie, necesare pentru confirmarea prin ADN.