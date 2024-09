Billie Eilish o va susţine pe Kamala Harris la alegerile prezidenţiale: „Votaţi ca şi cum viaţa voastră ar depinde de asta”

Ea şi-a îndemnat fanii să facă la fel şi să se înscrie la vot.

Cântăreaţa în vârstă de 22 de ani a publicat un videoclip pe Instagram cu fratele ei, muzicianul Finneas, care i-a fost partener de creaţie încă de la începuturile sale: „Vom vota pentru Kamala Harris şi Tim Walz, pentru că ei luptă pentru a proteja dreptul (femeilor) de a-şi controla propriul corp, planeta noastră şi democraţia noastră”, a declarat ea.

„Nu-i putem lăsa pe extremişti să ne controleze vieţile, libertăţile şi viitorul”, a continuat fratele ei. „Singura modalitate de a-i opri (...) este să votăm şi să o alegem pe Kamala Harris”.

„Votaţi ca şi cum viaţa voastră ar depinde de asta, pentru că aşa este”, a conchis Billie Eilish.

Cântăreaţa a cucerit scena pop la vârsta de 18 ani, în 2019, cu succesul răsunător al albumului său de debut „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Albumul a făcut-o cel mai tânăr câştigător al premiului Grammy pentru Albumul anului. „Hit Me Hard and Soft”, al treilea album, a fost lansat în aprilie.

Alegerile prezidenţiale americane au loc în 5 noiembrie. Anunţul susţinerii Kamalei Harris de către Billie Eilish vine la o săptămână după cel al megastarului Taylor Swift, la care Donald Trump a reacţionat dur: „Probabil că va plăti preţul în termeni de vânzări”, a prezis el într-un interviu acordat Fox News. Apoi, duminică, el şi-a pierdut cumpătul pe reţeaua sa de socializare Truth: „O urăsc pe Taylor Swift!”, a scrie el.

Implicarea celebrităţilor americane în campania prezidenţială ar putea avea un impact semnificativ: a doua zi după mesajul lui Taylor Swift, platforma Vote.org, care ajută internauţii să se înscrie la vot, a înregistrat 337.000 de vizite.

Cu toate acestea, susţinerea din partea show business-ului nu garantează accesul la Casa Albă: în 2016, Hillary Clinton a pierdut în faţa lui Donald Trump, în ciuda sprijinului Hollywood-ului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: