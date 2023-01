Bilanțul morților după trecerea unei furtuni tropicale prin Madagascar a crescut la 25. Alte 21 de persoane sunt dispărute

Anterior, cel mai recent bilanţ, de vineri, indica 22 de morţi, a anunțat, duminică, Biroul de gestionare a riscurilor şi dezastrelor, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Heavy rainfall that followed the landfall of Tropical Storm Cheneso in Madagascar has killed at least 16 people and left 17 missing https://t.co/FEY8vZf2Py pic.twitter.com/D33m0aXoPy