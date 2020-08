Bilanțul exploziei din Beirut a ajuns la 78 de morți și 4.000 de răniți. Ce ar fi provocat deflagrația

O explozie puternică, produsă în zona portului, a devastat marți seară Beirutul, capitala Libanului.

Un bilanț provizoriu vorbește despre cel puțin 78 de morţi și 4.000 de răniți.

Numărul victimelor poate crește, însă, în orele următoare, pentru că multe persoane sunt date dispărute, iar spitalele din Beirut sunt deja pline.

Unda de şoc, asemănătoare cu o "ciupercă atomică", a provocat avarii minore şi clădirii Ambasadei României din Beirut. Diplomații români sunt însă în afara oricărui pericol.

Într-un mesaj pe twitter, preşedintele Klaus Iohannis a transmis condoleanţe familiilor victimelor. De altfel, potrivit Ministerului de Externe, nu sunt informaţii că printre victime ar fi şi cetăţeni români.

Vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Uriaşa deflagraţie s-a produs în jurul orei 18.30, în portul din Beirut, sub ochii miilor de localnici care urmăreau de la distanţă incendiul provocat de o primă explozie, produsă cu câteva minute mai înainte.

Unda de șoc care a urmat, de o forță înspăimântătoare, a distrus ferestrele clădirilor pe o rază de câţiva kilometri, a provocat prăbuşirea faţadelor şi a avariat numeroase autoturisme. Norul de fum și flacări, de forma unei ciuperci uriaşe, s-a înălţat la câteva zeci de metri în aer.

Hadi Nasrallah, martor: „Am văzut o lumină puternică şi nu am mai auzit nimic. M-am uitat la taximetrist, am vrut să mă asigur că şi el trece prin acelaşi lucru. A oprit maşina, s-a uitat la mine şi atunci am auzit o explozie foarte puternică. Geamurile maşinii s-au spart, maşinile din jurul nostru, clădirile... toate geamurile s-au spart. Ploua cu sticlă peste tot în Beirut.”

Cu câteva zeci de secunde înaintea exploziei devastatoare, o deflagraţie de intensitate mult mai mică a fost filmată de numeroși martori oculari. Aceștia spun că părea a fi fost provocată de artificii.

2.750 de tone de nitrat de amoniu s-ar fi aflat la originea tragediei

Premierul Hassan Diab a anunţat că aproximativ 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau stocate în depozitul portului din Beirut unde s-a produs marţi explozia care a provocat victime şi daune fără precedent în capitala libaneză, transmite miercuri AFP.

"Este inadmisibil ca o încărcătură de nitrat de amoniu, estimată la 2.750 tone, să fie prezentă de şase ani într-un depozit fără măsuri de precauţie", a declarat premierul în faţa Consiliului Suprem de Apărare reunit în şedinţă de urgenţă.

"Este inacceptabil şi nu putem să păstrăm tăcerea în această problemă", a adăugat şeful executivului libanez, conform informaţiilor oferite de un purtător de cuvânt în cadrul unei conferinţe de presă.

Nitratul de amoniu este un îngrăşământ chimic şi, totodată, o componentă a explozibililor.

"Nu vom cunoaşte liniştea până când nu vom găsi persoana responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat ca să dea socoteală", a promis premierul.

Consiliul Suprem de Apărare a recomandat guvernului să declare "stare de urgenţă" timp de două săptămâni în Beirut. În această perioadă, o "putere militară supremă va fi responsabilă de toate prerogativele în materie de securitate", potrivit comunicatului dat publicităţii la încheierea reuniunii.

Guvernul libanez se va întruni miercuri într-o şedinţă de urgenţă.

Mii de persoane rănite în urma exploziei

Pe străzile din Beirut, chiar şi la 10 kilometri distanţă de locul exploziei principale, s-a instalat haosul. Mii de persoane au fost rănite, dar numărul victimelor ar putea fi mult mai mare, pentru că mulţi oameni au rămas prinşi în zona deflagraţiei, iar echipele de salvare au lucrat toată noaptea.

Spitalele din capitala libaneză sunt copleşite de numărul mare de victime. Numeroși răniți au fost întorși din drum, pentru că medicii nu mai aveau unde să-i trateze.

Martor: „Nu ştiu ce să spun, e o catastrofă pentru Liban. Dumnezeu să ne protejeze de alte rele...”

Autorităţile au făcut apel la localnici să doneze sânge. Cât despre distrugerile materiale, acestea sunt uriaşe.

Hadi Nasrallah, martor: „Casa mea e la kilometri distanţă de locul exploziei şi tot ce-am văzut a fost sticlă spartă peste tot, peretele crăpat.... tot cartierul era devastat."

Sediul Guvernului și reședința premierului, avariate

Sediul guvernului şi reşedinţa premierului libanez au fost avariate, la fel şi birourile locale ale postului CNN, la câţiva kilometri distanţă de locul exploziei.

Ben Wedeman, corespondent CNN: „Ceea ce am simţit... şi, în această clădire, aici erau birourile CNN, s-a simţit ca un cutremur urmat de o explozie uriaşă. A distrus geamurile şi aici... unde era înainte studioul nostru, ramele ferestrelor, puteţi să vă faceţi o idee despre nivelul de distrugere...”

Hassan Diab, prim-ministrul libanez: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu va trece nepedepsit, responsabilii vor plăti preţul pentru acest dezastru. E o promisiune pentru cei decedaţi şi pentru răniţi. E un angajament naţional, vom face dezvăluiri despre acest depozit periculos care era acolo de şase ani, din 2014."

Israelul nu ar fi fost responsabil de deflagrație

Oficialii libanezi au exclus acuzațiile potrivit cărora Israelul ar fi de vină pentru deflagraţie, teorie apăruta deja pe reţelele sociale.

Un ministru israelian a respins, de asemenea, ideea că țara să ar fi avut ceva de-a face cu incidentul. De altfel, Israelul a anunţat că s-a oferit să trimită ajutoare umanitare în Liban.

Explozia vine pe fundalul unor tensiuni sociale uriaşe în Liban, provocate de o criză economică profundă, agravată de pandemia de coronavirus.

Donald Trump: Exploziile seamănă cu un „atentat teribil”

Preşedintele Donald Trump a apreciat marţi, într-o conferinţă de presă, că exploziile de amploare din Beirut "seamănă cu un atentat teribil", menţionând că experţi militari i-au comunicat că ar fi fost vorba de o bombă, informează AFP.

"M-am întâlnit cu generalii noştri şi se pare că nu a fost un accident industrial. Se pare, în opinia lor, că a fost un atac. A fost un fel de bombă", a declarat preşedintele american în conferinţa de presă zilnică consacrată pandemiei noului coronavirus.

Liderul de la Casa Albă a mai declarat că "Statele Unite sunt pregătite să sprijine Libanul". "Vom fi acolo să ajutăm. Pare un atac teribil".