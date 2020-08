Zeci de răniţi în urma unei explozii puternice în portul Beirut

Explozia puternică s-a auzit în tot oraşul, provocând panică în capitala libaneză. Ferestre ale unor clădiri din oraş şi de la periferie au fost sparte de forţa deflagraţiei, iar un fum negru s-a ridicat deasupra portului.

Explozia a provocat daune materiale importante.

Nu există informaţii despre eventuale victime.

Potrivit unor surse militare citate de presa libaneză, deflagraţia este rezultatul unui accident, nu a unui atac. "Potrivit informaţiilor preliminare, explozia din port nu este un atac terorist", anunţă grupul media Al-Mayadeen, afiliat organizaţiei şiite Hezbollah.

Conform ultimelor informații mai mulți oameni sunt blocați sub dărâmături, iar ministrul Sănătății libanez a vorbit de un număr mare de răniți și de daune foarte mari.

Beirut explosion: Reports the explosion happened in a fireworks warehouse pic.twitter.com/Jg4PJxGCeA

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH