Biden, discurs despre Starea Uniunii. Apel la unitate, ajutor pentru Ucraina şi întărirea NATO. Președintele a fost huiduit

El a făcut referire la ajutorul oferit Ucrainei, dar şi la întărirea NATO. Unii dintre republicani l-au huiduit, nefiind de acord cu remarcile sale în legătură cu impasul privind plafonul datoriei, transmite CNN.

Al doilea discurs al lui Biden despre Starea Uniunii a durat aproape 1 oră şi 13 minute, fiind cu 15 minute mai scurt decât cel susţinut de Bill Clinton din 2000, cel mai lung din istoria recentă.

Părinţii lui Tyre Nichols, un automobilist de culoare care a murit recent după ce a fost bătut de poliţia din Memphis în urma unei opriri în trafic, au participat la discursul preşedintelui.

Joe Biden şi-a început discursul despre Starea Uniunii prin a-l felicita pe noul preşedinte republican al Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy. Este pentru prima dată când Biden se adresează unei Camere controlate de Partidul Republican.

"Domnule preşedinte, nu vreau să vă distrug reputaţia, dar abia aştept să lucrez cu dumneavoastră", a spus Biden.

El l-a felicitat, de asemenea, pe reprezentantul democrat Hakeem Jeffries ca fiind primul lider al minorităţii de culoare din Camera Reprezentanţilor, precum şi pe senatorul Mitch McConnell pentru că a fost cel mai longeviv lider al Senatului.

Democraţia rămâne "neîntreruptă" în ciuda greutăţilor şi provocărilor din ultimii doi ani, a mai declarat preşedintele Joe Biden în discursul său despre starea Uniunii.

"În urmă cu doi ani, democraţia s-a confruntat cu cea mai mare ameninţare la adresa războiului civil, iar astăzi, deşi lovită, democraţia noastră rămâne neînduplecată şi neîntreruptă", a spus el, referindu-se la evenimentele de la insurecţia din 6 ianuarie de la Capitoliul SUA.

Biden anunţă un nou standard

În timpul discursului, preşedintele Joe Biden a anunţat un nou standard care va impune ca toate materialele de construcţie utilizate în proiectele federale de infrastructură să fie fabricate în America, conform News.ro.

"Lemn, sticlă, gips-carton, cablu de fibră optică. Şi, în timpul mandatului meu, drumurile, podurile şi autostrăzile americane vor fi făcute tot cu produse americane", a declarat Biden.

Biden a continuat să se adreseze direct poporului american, afirmând că planul său economic este despre "investiţii în locuri şi oameni care au fost uitaţi.

”În mijlocul tulburărilor economice din ultimele patru decenii, prea mulţi oameni au fost lăsaţi în urmă şi trataţi ca şi cum ar fi invizibili. Poate că acela eşti tu, care te priveşti de acasă (...) Vă amintiţi de locurile de muncă care au dispărut. Îţi aminteşti de ele, nu-i aşa? Cei de acasă şi le amintesc. Vă întrebaţi dacă mai există măcar o cale pentru copiii voştri de a avansa fără să se mute. Înţeleg asta. De aceea, construim o economie în care nimeni nu este lăsat în urmă", a spus el.

Biden a îndemnat Congresul să ridice plafonul datoriei

Preşedintele Joe Biden a cerut Congresului să ridice plafonul datoriei în timpul discursului său despre Starea Uniunii.

Biden şi-a prezentat argumentele şi a spus că administraţia sa "a redus deficitul cu peste 1.700 de miliarde de dolari - cea mai mare reducere a deficitului din istoria Americii".

El a subliniat că, sub administraţia lui Donald Trump, "deficitul Americii a crescut patru ani la rând”.

”Din cauza acestor deficite record, niciun preşedinte nu a adăugat mai mult la datoria naţională în niciunul dintre cei patru ani decât predecesorul meu", a afirmat Biden.

Biden a fost huiduit de republicani

Biden a adăugat: "Aproape 25% din întreaga datorie naţională, care a avut nevoie de peste 200 de ani pentru a se acumula, a fost adăugată doar de o singură administraţie - ultima. Acestea sunt faptele, verificaţi-le. Verificaţi-le. Cum a reacţionat Congresul la această datorie? A făcut ceea ce trebuia. A ridicat plafonul datoriei de trei ori, fără condiţii prealabile sau criză. Au plătit facturile Americii pentru a preveni un dezastru economic pentru ţara noastră."

"Aşa că, în această seară, cer acestui Congres să urmeze exemplul. Să ne angajăm aici, în această seară, că deplina credinţă şi creditul Statelor Unite ale Americii nu vor fi niciodată, niciodată puse la îndoială", a declarat preşedintele.

Biden a cerut adoptarea unui nou impozit minim pe venit pentru miliardari

Preşedintele Joe Biden a cerut adoptarea "impozitului pe venitul minim pentru miliardari", în timpul discursului său despre Starea Uniunii.

"Niciun miliardar nu ar trebui să plătească o rată de impozitare mai mică decât un profesor de şcoală sau un pompier", a spus el.

Impozitul ar impune ca gospodăriile cu o valoare mai mare de 100 de milioane de dolari să plătească cel puţin 20 de dolari pentru întregul lor venit, inclusiv pentru veniturile nerealizate din investiţii.

Biden a mai spus că propune "să cvadruplăm impozitul pe răscumpărările de acţiuni corporative şi să încurajăm în schimb investiţiile pe termen lung".

"Acestea vor face în continuare un profit considerabil", a adăugat el.

"Uitaţi, sunt un capitalist, dar plătiţi-vă partea voastră echitabilă. Mulţi dintre voi, acasă, sunteţi de acord cu mine şi mulţi oameni ştiu că sistemul fiscal nu este corect. Nu este corect", a spus Biden în aplauze.

Biden i-a ironizat pe republicanii care au votat împotriva proiectului său de lege privind infrastructura

La doar câteva momente după ce a lansat un apel la unitate cu republicanii pentru a lucra împreună, preşedintele Biden a făcut un apel la membrii republicani care au votat împotriva legii bipartizane privind infrastructura atunci când aceasta a fost examinată de Congres.

După ce a evidenţiat progresele înregistrate în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor din întreaga ţară prin intermediul legii privind infrastructura, preşedintele i-a ironizat pe republicanii care au votat împotriva proiectului de lege, dar care continuă să ceară ca proiectele lor să fie finanţate prin prevederile legii.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy, care s-a opus proiectului de lege atunci când era liderul minorităţii şi acesta a fost examinat de către Cameră, a stat în spatele lui Biden în timpul discursului despre Starea Uniunii.

"Mincinosule" - Cel puţin un republican a ţipat la Biden

Starea de spirit s-a schimbat semnificativ în sală în momentul în care preşedintele Joe Biden a atacat republicanii în legătură cu impasul privind plafonul datoriei, înainte de a-i nominaliza pe unii republicani, susţinând că aceştia caută să taie şi să reducă la zero Medicare şi securitatea socială.

"Mincinosule!", a strigat cel puţin un republican, dar nu a fost clar cine a strigat la el.

Când Biden a spus că unii republicani vor să pună capăt programelor după cinci ani, reprezentanţii Marjorie Taylor Greene şi Troy Nehls au sărit în picioare şi au vociferat, dar nu a fost clar ce au spus.

A fost o atmosferă tensionată de când Biden a lăudat toate prevederile din Legea privind reducerea inflaţiei.

Biden spune că naţiunea trebuie să rămână vigilentă din cauza COVID

Reflectând asupra pandemiei şi a recuperării ţării în urma virusului, preşedintele Joe Biden a făcut o pauză pentru a-şi aminti preţul uman al Covid-19.

"Ne vom aminti taxa şi durerea care nu va dispărea niciodată. Mai mult de 1 milion de americani şi-au pierdut viaţa din cauza Covidului", a declarat Biden.

"Familii îndurerate, copii rămaşi orfani. Scaunele goale de la masa din sufragerie care îţi amintesc în mod constant că obişnuia să stea acolo", a adăugat preşedintele.

Cu toate acestea, Biden a lăudat capacitatea administraţiei sale de a redeschide ţara.

"În timp ce virusul nu a dispărut, datorită rezistenţei poporului american şi ingeniozităţii medicinii, am rupt strânsoarea Covidiei asupra noastră", a declarat Biden.

Administraţia a declarat că va pune capăt urgenţei de sănătate publică în această primăvară, dar preşedintele a declarat că Congresul trebuie în continuare să "rămână vigilent" şi să finanţeze unele eforturi pentru "monitorizarea a zeci de variante şi susţinerea de noi vaccinuri şi tratamente"

Atacul violent asupra lui Paul Pelosi "nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată"

Preşedintele Joe Biden şi-a reiterat apelurile către americani de a consolida democraţia şi de a se exprima împotriva extremismului, discutând despre modul în care un atac recent motivat politic împotriva lui Paul Pelosi, soţul fostei preşedinte al Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi, "nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată".

În sala în care vorbea, a reamintit Biden, democraţia "a fost ameninţată şi atacată, pusă în pericol", când insurgenţii au luat cu asalt Capitoliul la 6 ianuarie 2021.

Cu doar câteva luni în urmă, a spus Biden, un agresor "a dezlănţuit violenţa politică" în casa lui Pelosi, folosind "acelaşi limbaj pe care l-au folosit insurgenţii când au pândit aceste săli şi au scandat pe 6 ianuarie".

Atacul "nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată", a spus Biden.

Pelosi, care a fost grav rănită în timpul atacului, a participat ca invitată în loja primei doamne în timpul discursului despre starea Uniunii.

"Trebuie să ne exprimăm cu toţii. Nu există loc pentru violenţa politică în America", a continuat preşedintele, adăugând ulterior că "nu trebuie să oferim urii şi extremismului sub nicio formă un adăpost sigur".

Biden: Dacă China ne ameninţă suveranitatea, vom acţiona pentru a ne proteja ţara - şi am făcut-o

Preşedintele Joe Biden a abordat relaţiile dintre SUA şi China, după incidentul de săptămâna trecută în care a fost implicat un presupus balon spion chinezesc - şi a dat un avertisment Beijingului.

"Astăzi, ne aflăm în cea mai puternică poziţie din ultimele decenii pentru a concura cu China sau cu oricine altcineva din lume - oricine altcineva din lume. Şi sunt angajat - sunt angajat să colaborez cu China acolo unde putem avansa interesele americane şi să aducem beneficii pentru avansarea lumii - dar nu faceţi nicio greşeală, aşa cum am spus clar săptămâna trecută, dacă China ne ameninţă suveranitatea, vom acţiona pentru a ne proteja ţara şi am făcut-o", a declarat preşedintele referindu-se la modul în care SUA au doborât balonul suspect de spionaj.

"Am unit NATO. Am construit o coaliţie globală." Biden a subliniat sprijinul SUA pentru Ucraina

Preşedintele Joe Biden a subliniat sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina în faţa invaziei Rusiei, în contextul în care războiul se apropie de aniversarea de un an.â

"Împreună, am făcut ceea ce America face întotdeauna cel mai bine", a declarat Biden.

"Am condus. Am unit NATO. Am construit o coaliţie globală. Ne-am opus agresiunii lui Putin. Am fost alături de poporul ucrainean. În această seară, ni se alătură din nou ambasadorul Ucrainei în Statele Unite", a adăugat preşedintele.

Biden îşi încheie discursul cu un mesaj cheie: "Starea Uniunii este puternică"

Preşedintele Joe Biden şi-a încheiat cel de-al doilea discurs despre starea Uniunii cu un mesaj despre starea actuală a ţării.

"Aşa că am venit să îmi îndeplinesc obligaţia constituţională de a raporta starea uniunii şi iată raportul meu: Pentru că sufletul acestei naţiuni este puternic, pentru că coloana vertebrală a acestei naţiuni este puternică, pentru că oamenii acestei naţiuni sunt puternici, starea uniunii este puternică", a spus Biden în aplauzele publicului.

Biden le-a transmis republicanilor că "nu există niciun motiv pentru care să nu putem lucra împreună".

Preşedintele a lansat un apel bipartizan la unitate, spunându-le republicanilor din Camera Reprezentanţilor că este nerăbdător să continue să lucreze împreună în noua sesiune a Congresului.

De la preluarea mandatului, a spus Biden, "am dovedit că cinicii şi cei care se îndoiesc s-au înşelat. Da, nu am fost de acord de multe ori. Şi da, au fost momente în care democraţii au mers singuri. Dar, de fiecare dată, democraţii şi republicanii au lucrat împreună".

Împreună, a spus el, ambele partide s-au unit pentru a apăra Europa şi au adoptat un proiect de lege masiv privind infrastructura, precum şi alte peste 300 de acte legislative bipartizane în ultimii doi ani.

"Prietenilor mei republicani, dacă am putut lucra împreună în ultimul Congres, nu există niciun motiv pentru care să nu putem lucra împreună şi să nu găsim un consens asupra unor lucruri importante şi în acest Congres", a spus preşedintele.

"Sunteţi cu toţii la fel de informaţi ca şi mine, dar cred că poporul ne-a transmis un mesaj clar. Lupta de dragul luptei, puterea de dragul puterii, conflictul de dragul conflictului, nu ne duce nicăieri. Aceasta a fost întotdeauna viziunea mea despre ţara noastră şi ştiu că este a multora dintre voi", a adăugat preşedintele.

