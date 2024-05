Berlinul vrea să „preia comanda”. Germania vrea să cumpere de la SUA trei sisteme HIMARS pentru Ucraina

Ministrul german al Apărării a anunțat şi voinţa Berlinului de a cântări mai mult în securitatea Europei - o schimbare de doctrină scrie presa germană.

”Suntem pregătiţi să preluăm comanda”, a declarat Boris Pistorius la 9 mai, citat de Taggesspiegel, vrând astfel, cu o expresie voluntaristă, să definească noua poziţie diplomatică pe care Brlinul vrea să o încarneze.

Social-democratul, care s-a întâlnit în Statele unite cu omologul său Lloyd Austin, a făcut o impresie puternică, scrie presa germană.

Today, I met with my ???????? counterpart Boris Pistorius. German partnership in support of Ukraine and within the NATO Alliance is critical – always important to exchange views with a close Ally. #WeAreNATOhttps://t.co/bnog80uol1 pic.twitter.com/wxkYfPmLvb