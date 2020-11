Ben Watkins, starul MasterChef Junior, a murit la vârsta de 14 ani

Tânărul bucătar, care a apărut în versiunea americană a popularului show de gătit în 2018, a murit luni.

Bucătarul Gordon Ramsay, unul dintre judecătorii emisiunii, l-a descris pe Ben drept „un bucătar incredibil de talentat și un tânăr foarte puternic”.

Ben și-a pierdut mama și tatăl într-o crimă-sinucidere în urmă cu trei ani.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw