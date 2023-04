Bărbatul care a coborât cu un Maserati Treptele Spaniole din Roma va fi cercetat penal. Video

În funcţie de rezultatul procesului, bărbatul riscă o pedeapsă cuprinsă între unu şi cinci ani de închisoare.

În mai 2022, suspectul de 38 de ani a condus acea maşină de lux pe Treptele Spaniole de lângă biserica Trinita dei Monti, pe timpul nopţii. Maşina a cauzat pagube estimate la 50.000 de euro la cel puţin trei trepte, potrivit ANSA.

