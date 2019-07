Bărbați înarmați cu bâte au făcut prăpăd într-o gară din Hong Kong. VIDEO

Înregistrările postate pe rețelele de socializare arată zeci de persoane îmbrăcate cu tricouri albe și măști pe față în timp ce atacă oamenii dintr-o gară și din trenuri. 45 de persoane au fost rănite, relatează BBC. Tința acestora se pare că era manifestanții antiguvernamentali.

Legea privind extrădarea în China continentală a fost abandonată, dar manifestațiile pentru mai multă democrație continuă la Hong Kong. La fel ca ciocnirile violente cu forțele de ordine.

Un marș pașnic cu peste 400.000 de participanți, potrivit organizatorilor, a fost urmat, la câteva ore, de înfruntări violente între cei mai radicali protestatari și scutieri.

Sute de manifestanți au ignorat limita impusă de autorități pentru desfășurarea marșului.

Și au trecut de bariere înaintând spre clădirea guvernului, în care au aruncat cu ouă și au scris pe pereți diverse mesaje.

Forțe masive de poliție au făcut risipă de gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a-i risipi pe turbulenți.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce

Video filmed inside #YuenLong MTR train station.

Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO