Bărbat salvat de la moarte de cel care i-a livrat acasă comanda de mâncare

Un angajat al unui restaurant fast-food din Germania şi-a depăşit îndatoririle atunci când a livrat o comandă sâmbătă, venind în ajutorul unui client pe care l-a găsit inconştient în locuinţă.

Alertând serviciul de urgenţă, Pascal Nebel i-a salvat probabil viaţa unui bărbat în vârstă de 72 de ani, care făcea frecvent comenzi la 'Leo's Grill', un restaurant din oraşul Düsseldorf, vestul Germaniei, şi care leşinase în casă, relatează Agerpres.

Nebel, în vârstă de 30 de ani, a declarat luni pentru dpa că a încercat să livreze comanda (jumătate de pui, cartofi prăjiţi şi o salată mixtă) la adresă, însă clientul nu a deschis uşa.

”Am reuşit să deschid uşa clădirii, apoi am ajuns în faţa apartamentului său de la etajul cinci. Ştiam deja uşa. Am bătut - am bătut tare - şi am sunat la uşă ca un nebun”. Însă bărbatul nu a răspuns.

Nebel a apelat telefonul mobil al clientului şi a auzit telefonul sunând în locuinţă. Atunci s-a îngrijorat. ”Ştiam că e un fumător înrăit”. A alertat poliţia, care l-a găsit pe bărbat întins în pat în stare gravă.

Nebel a fost încântat să audă că probabil a salvat viaţa bărbatului. ”Bineînţeles, am fost mulţumit. E un sentiment plăcut”, a mai spus el.

Un purtător de cuvânt al poliţiei l-a lăudat pe Nebel: ”O persoană atentă. A făcut totul aşa cum trebuia şi a reacţionat extrem de bine”, a mai spus el.

