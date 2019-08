Bărbat înjunghiat în faţa Ministerului de Interne de la Londra. Anunțul Poliției

Contrar a ceea ce anunţase anterior, poliţia a precizat că viaţa victimei nu este în pericol.

„Un bărbat a fost arestat, suspectat că ar fi provocat leziuni corporale grave şi transportat la un post de poliţie”, a indicat aceasta, afirmând că urmează să stabilească „circumstanţele exacte” ale agresiunii.

Poliţia a fost alertată la puţin timp după ora locală 13:00 (12H00 GMT), izolând zona în care s-a produs incidentul.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei britanice a declarat că este prematur să se precizeze dacă incidentul are vreo legătură cu Ministerul de Interne, dar nu există deocamdată niciun indiciu că ar fi un act de terorism.



O fotografie difuzată de media britanice arată un bărbat în picioare, însoţit de membri ai echipei de intervenţie, cu faţa însângerată acoperită de un bandaj. El avea torsul gol, o haină pe umeri şi sânge pe abdomen.

