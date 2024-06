Avionul dispărut brusc de pe radar în care se afla un vicepreședinte a fost găsit. Din păcate nu sunt supraviețuitori

Saulos Chilima și alte nouă persoane, printre care și soția lui, zburau în țară luni dimineață, când aeronava lor a dispărut de pe radarele aeroportului. Avionul, un avion militar, zbura pe vreme rea.

Soldații au efectuat căutări în Pădurea Chikangawa în efortul de a găsi avionul.

Într-un briefing de presă de marți, președintele Chakwera a declarat că comandantul Forțelor de Apărare din Malawi l-a informat că operațiunea de căutare și salvare a fost finalizată și că avionul a fost găsit.

Chakwera a spus că a fost „profund întristat” să-i informeze pe malawieni despre tragedia teribilă. El a spus că echipa de salvare a găsit aeronava complet distrusă.

