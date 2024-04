Avertisment al ministrului israelian al Apărării. Gallant: „Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”

După evaluarea situației cu premierul Benjamin Netanyahu și ministrul cabinetului de război Benny Gantz, ministrul Apărării Yoav Gallant afirmă că Israelul a reușit să oprească principalul atac iranian.

„Am finalizat recent o evaluare a situației operaționale împreună cu membri de rang înalt din cadrul instituției de Apărare a Israelului. Statul Israel a fost atacat [de Iran] cu sute de rachete și UAV-uri, iar IDF a contracarat acest atac într-un mod impresionant", a transmis ministrul israelian al Apărării.

„Împreună cu Statele Unite și alți parteneri, am reușit să apărăm teritoriul statului Israel. Au fost provocate foarte puține pagube - acesta este rezultatul operațiunilor impresionante ale IDF. Campania nu s-a încheiat încă - trebuie să rămânem în alertă și să fim atenți la instrucțiunile publicate de FDI și de Comandamentul de pe frontul de acasă. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Acestea fiind spuse, am zădărnicit cel mai semnificativ val [de atac] și am făcut-o cu succes”, a mai spus Yoav Gallant, conform Times of Israel.

Ministrul spune că întreaga lume a văzut Iranul așa cum este, respectiv „un stat terorist care atacă Israelul”.

This morning (14.04.24) Minister of Defense Yoav Gallant completed an operational situation assessment together with senior officials in Israel’s defense establishment. Defense Minister Yoav Gallant Gallant: “I have recently completed an operational situation assessment with… pic.twitter.com/7nvinMN3EE — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 14, 2024

