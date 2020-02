Avertisment OMS: Lumea să se pregătească pentru o pandemie cu noul coronavirus

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat, luni, că lumea ar trebui să facă mai mult pentru a se pregăti pentru "o eventuală pandemie" cu noul coronavirus, directorul general admițând că epidemia are potențial "pandemic".

Oficialii OMS au organizat, luni, la Geneva, o conferință de presă privind evoluția epidemiei cu coronavirus, în cadrul căreia unui dintre directorii OMS, medicul Mike Ryan, a precizat că "este timpul să faci tot ce ai face ca să te pregăteşti pentru o eventuală pandemie", potrivit BBC.

"Este timpul să faci tot ce ai face ca să te pregăteşti pentru o eventuală pandemie. Însă, este prea devreme pentru a vorbi despre o pandemie. Încercăm să evităm această eventualitate”, a declarat doctorul Mike Ryan.

Director general OMS: Nu vorbim de o pandemie

Pe de altă parte, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, în timpul conferinței, că epidemia cu coronavirus nu a ajuns la nivelul unei pandemii, deși are potențial.

"În timp ce numărul de îmbolnăviri a scăzut în China, creșterea rapidă a numărului de cazuri în afara Chinei, în țări precum Italia sau Iran este extrem de preocupantă. Există multe speculații dacă această creștere a numărului de îmbolnăviri a făcut ca această epidemie să devină o pandemie. Înțelegem de ce oamenii pun această întrebare. OMS a declarat deja stare de urgență internațională după răspândirea virusului în China. Decizia noastră de a folosi sau nu cuvântul pandemic pentru a descrie o epidemie se bazează pe o evaluare în timp real a răspândirii geografice a virusului, de severitatea bolii pe care o provoacă și de impactul pe care îl are asupra întregii societăți. Pentru moment, nu suntem martorii unei răspândiri necontrolate a virusului și nici a unui bilanț alarmant de îmbolnăviri severe și decese. Ceea ce vedem sunt epidemii în mai multe părți ale lumii. Are coronavirusul potențial pandemic? Absolut, are. Suntem acolo? Din evaluările noastre, nu încă", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în conferința de presă.

Directorul general al OMS a continuat: "Este momentul ca toate țările, comunitățile, familiile și indivizii să se concentreze pe pregătire. Nu trăim într-o lume binară, alb-negru. Trebuie să ne concentrăm pe stopare, în timp ce facem tot ce putem pentru a ne pregăti pentru o eventuală pandemie. Nu există o abordare de dimensiuni unice. Fiecare țară trebuie să își facă propria evaluare a riscurilor luân în calcul propriul context. OMS continuă, de asemenea, să-și facă propria evaluare a riscului și monitorizează evoluția epidemiei".

Pe site-ul său, OMS defineşte astfel noţiunea de pandemie: "Vorbim de pandemie în cazul propagării la nivel mondial a unei noi maladii. (...) Impactul sau gravitatea tind să fie mai ridicate în cazul unei pandemii, în parte cauzată de proporţia mai importantă a populaţiei fără nicio imunitate preexistenţă împotriva virusului".

Noul coronavirus a ajuns luni în patru noi ţări din Orientul Mijlociu, Kuwait, Bahrain, Irak şi Oman, anunţând primele cazuri de persoane infectate cu virus şi precizând că acestea se întorceau din Iran, ţara vecină care a înregistrat 12 decese.

În Kuwait, ministrul Sănătăţii a anunţat că trei persoane au fost testate pozitiv cu virus: un cetăţean kuweitian în vârstă de 53 de ani, un saudit în vârstă de 61 de ani şi un apatrid în vârstă de 21 de ani. Toate reveneau din oraşul iranian Machhad (nord-est).