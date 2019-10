Polițistul din Paris care și-a ucis 4 colegi suferise "o criză de demență". Mărturia soției

Un acces de nebunie, invidie profesională sau ura religioasă, toate sunt ipoteze vehiculate în presa franceza, după ce un individ şi-a ucis joi 4 colegi de la Prefectura din Paris.

Născut în Martinica, agresorul era musulman practicant, iar profesional părea să fie frustrat de faptul că nu avansa în carieră, din cauza unei uşoare surdităţi. Potrivit soţiei lui, în ajun ar fi avut din senin "o criză de demență".

Atacul a avut loc în centrul istoric al Parisului, în clădirea Poliției pariziene, aflată peste drum de Catedrală Notre Dame. Chiar înainte de pauza de prânz, Michael Harpon a scos un cuţit şi, în doar câteva minute, a ucis 3 bărbaţi şi o femeie. Arma folosită era din ceramică, imposibil de detectat de poarta de securitate de la intrare.

Zeci de angajați ai Prefecturii au fugit care încotro, de teamă că ar putea fi vorba de un atentat terorist. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost interceptat în curtea Prefecturii. Un agent de la ordinea publică l-a împuşcat mortal după ce, în prealabil, l-a somat de mai multe ori.

Emery Siamandi, angajat al Prefecturii: "Eram în aripa cu birouri a clădirii, acolo unde scările ajung la biroul prefectului șispre surprinderea mea, am auzit împușcături. Mi-am spus imediat că se întâmplă ceva grav. Am devenit bănuitor şi în scurt timp am văzut polițiști cu armele scoase."

Născut în Martinica în urmă cu 45 de ani, agresorul lucra de aproape 20 de ani ca informatician la departamentul tehnic al direcţiei de informaţii. Postul presupune acces la date şi proceduri sensibile, autorizaţia fiind înnoita periodic. Până acum nu le-a dat niciodată colegilor săi motive să se teamă de el.

Remy Heitz, procuror: "Acest om era cunoscut în cadrul departamentului IT, a lucrat alături de colegii să și niciodată nu a arătat probleme comportamentale, nu au fost semne de avertizare."

Individul avea un lejer handicap de surditate, la fel şi soţia lui. Erau căsătoriţi de 5 ani şi aveau copii. Percheziţia domiciliară nu a scos la lumina indicii relevante, însă nevasta lui Michael Harpon a dezvăluit poliţiei că, în noaptea precedentă, bărbatul a avut o "criză de demență", susţinând că "auzea voci".

Bărbatul s-a convertit la Islam cu 18 luni înainte şi era musulman practicant, mergând în fiecare dimineaţă la moschee. Totuşi, anchetatorii nu au găsit dovezi ale unei radicalizări şi, implicit, nicio legătură între religia bărbatului şi atacul de ieri.

În acest moment, ancheta este realizată de brigadă anti-criminala şi nu de parchetul anti-tero.

