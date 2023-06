Autoritățile ruse le-au oferit luptătorilor Wagner o amnistie dacă se predau ”cât mai rapid”

„Luptătorii Wagner pot încă să depună armele și să evite pedepsele, având în vedere realizările lor în timpul operațiunii militare speciale (în Ucraina), dar ar trebui să o facă rapid”, a declarat parlamentarul Pavel Krasheninnikov, citat de TASS.

Între timp, președinția turcă a confirmat că președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a vorbit sâmbătă telefonic cu Vladimir Putin și l-a îndemnat să acționeze cu bun simț.

A spus că cei doi au discutat despre evoluțiile recente din Rusia, iar Erdoğan i-a spus lui Putin că Turcia este pregătită să își facă partea pentru a ajuta la găsirea unei soluții pașnice a situației.

Breaking: As Putin allegedly has fled Moscow, the Wagner Group has reportedly broken through road barriers on the way to Moscow after the Russian military used abandoned vehicles to try and slow them down.

The Russian military also has reportedly used excavators to damage the… pic.twitter.com/nl3GET2Yza