Contextul astral favorizează atât inițiativele menite să aducă venituri suplimentare, cât și reluarea unor negocieri sau proiecte care au stagnat în ultima perioadă.

Pe 9 noiembrie, Luna Nouă în Scorpion aduce un suflu nou și oportunități, fie că este vorba despre o strategie diferită de administrare a banilor, fie despre lansarea unui proiect profesional ambițios.

Pe 13 noiembrie, Mercur își reia mersul direct, ajutând la clarificarea contractelor și la reluarea discuțiilor lăsate în așteptare. În paralel, tranzitul lui Venus prin Balanță favorizează relațiile profesionale, imaginea publică și negocierile.

Pentru nativii Rac, Balanță, Capricorn și Vărsător, perioada vine cu decizii importante legate de bani și carieră.

Rac/Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, săptămâna aduce în prim-plan o analiză riguroasă a sectorului financiar, cu un accent deosebit pe resursele administrate la comun.

În preajma zilei de 12 noiembrie, un context astral solicitant, adus de Jupiter, îi îndeamnă pe Raci să evalueze cu atenție destinația banilor.

Nativii pot sesiza un dezechilibru între câștigurile personale și obligațiile financiare suportate împreună cu partenerul de viață sau cu asociații. Din acest motiv, perioada este potrivită pentru a iniția un dialog și a restabili un acord financiar mai echitabil.

Printr-o abordare realistă a bugetului și evitarea cheltuielilor nejustificate, Racii pot reduce presiunea financiară și își pot asigura mai multă stabilitate materială pe termen lung.

Balanță/Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie aduce influențe favorabile în privința veniturilor câștigate prin efort propriu. Perioada este propice pentru a descoperi modalități noi de a-și pune în evidență calitățile, având ocazia să atragă câștiguri suplimentare. Totodată, este un interval potrivit pentru a-și pune ordine în finanțe și a decide cu mai multă claritate ce contează pentru securitatea lor materială.

Pe 10 noiembrie, aspectul favorabil dintre Venus și Marte susține activitățile de grup și îi ajută să găsească o susținere din partea anturajului. În plus, prezența lui Venus în propriul semn le amplifică încrederea în sine și capacitatea de a se afirma. Balanțele pot purta discuții cu mai multă fermitate și pot găsi curajul necesar pentru a cere să fie plătite corect pentru munca lor.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, săptămâna creează o punte excelentă între cercul de apropiați, parcursul profesional și stabilitatea banilor. Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie le oferă un cadru favorabil pentru a lega colaborări de încredere și a-și contura mai clar obiectivele. Datorită persoanelor pe care le cunosc sau prin sprijinul unui grup, nativii au șansa să obțină suplimentarea veniturilor din alte surse sau să primească o propunere de colaborare avantajoasă.

Un alt moment important este prezența lui Venus în Balanță, în sectorul carierei. Acest tranzit le poate consolida imaginea profesională și îi poate ajuta să câștige respectul superiorilor sau al partenerilor de afaceri. Dacă au existat discuții despre o promovare sau o schimbare de funcție care au fost amânate, acum este un moment potrivit pentru a le relua. Totuși, un context astral provocator le cere să fie prudenți cu cheltuielile mari făcute la comun. Privind situația cu realism, Capricornii reușesc să își mențină stabilitatea materială.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, săptămâna marchează o etapă de susținere în viața profesională, oferindu-le ocazia să își redefinească obiectivele și să își consolideze poziția.

Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie le oferă ocazia perfectă pentru a ieși în față și a atrage respectul celor din jur. Nativii pot accepta provocări noi, pot urmări obținerea unui alt rol la locul de muncă sau pot demara inițiative care le aduc laude. Unele schimbări le pot deschide drumul către o evoluție mult mai apropiată de adevăratele lor dorințe.

În a doua parte a săptămânii, odată cu revenirea lui Mercur la mersul direct, pe 13 noiembrie, sosesc și răspunsurile așteptate din partea unor persoane cu putere de decizie. Dacă au existat oferte sau negocieri nefinalizate privind o avansare, un parteneriat ori o schimbare de funcție, situațiile pot începe să se clarifice. Orice barieră de comunicare este înlăturată, permițându-le Vărsătorilor să ia hotărâri clare pentru viitorul lor.