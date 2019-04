Au plecat în vacanță, dar au descoperit că sunt spionați. Momente de panică pentru o familie

Nealie Barker

O familie cu cinci copii din Noua Zeelandă a trecut prin momente de panică, după ce aceștia au descoperit că erau spionați în camera în care s-au cazat.

Familia Baker s-a cazat într-o locuință din Cork, localitate situată în sud-vestul Irlandei, prin intermediul platformei Airbnb.

Andrew Baker, un consultant IT, a descoperit o cameră de filmat ascunsă în alarma de incendiu, în timp ce încerca să se conecteze la internet.

„Ne-am văzut pe noi, chiar pe telefonul soțului. După aceea, ne-am uitat unii la alții și am realizat că suntem spionați. Am simțit că ne-a fost încălcat dreptul la viață privată, într-o locuință pentru care am plătit. A fost înfricoșător. E prima dată când am realizat că am putea fi în pericol, în timp ce călătorim cu copiii”, a povestit Nealie Baker, potrivit Sky News.

Camera de supraveghere era ascunsă în detectorul de fum din living.

„Proprietarul a recunoscut abia după ce i-am arătat dovezile”, a mai spus ea.

Ca urmare a incidentului, Airbnb a deschis o anchetă, însă câteva săptămâni mai târziu, proprietarul a fost găsit „nevinovat”. Cu toate acestea, proprietarul nu mai are voie să folosească platforma, iar familia a primit banii înapoi.

