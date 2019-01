Au fugit din Coreea de Nord și au ajuns să fie traficate ani de zile. Cum au reușit să evadeze

Mira și Jiyun și-au riscat viețile și au reușit să ajungă în China, unde aceiași oameni care le-au ajutat să fugă le-au dat pe mâna unor traficanți de carne vie, relatează BBC. În China însă, dezertorii din Coreea de Nord sunt considerați „imigranți ilegali și sunt trimiși înapoi dacă sunt prinși de autorități. Odată ajunși acasă, aceștia sunt torturați și închiși pentru trădare.

Cei care reușesc să rămână în China sunt în general vulnerabili și ajung să fie exploatați, neavând un statut legal. Unele dintre femei sunt vândute ca miere în zone rurale, iar altele sunt obligate să se prostitueze.

Mira și Jiyun au fost ținute captive într-un apartament din orașul Yanji, timp de 5, respectiv 8 ani, fiind obligate să presteze acte sexuale în fața unor camere video.

”Nu îmi venea să cred. A fost atât de umilitor ca femeie să mă dezbrac în fața oamenilor. Când am izbucnit în lacrimi m-au întrebat dacă plâng pentru că îmi e dor de casă”, a spus Mira.

Tinerele aveau voie să iasă din casă o dată la 6 luni, sau dacă produceau suficienți bani, o dată pe lună. Atunci aveau voie doar să facă shopping sau să meargă la coafor, neavând voie să vorbească cu nimeni.

Salvarea a venit de la un client al Mirei, căruia i s-a făcut milă și a pus-o în legătură cu un pastor care a ajutat numeroși dezertori din Coreea de Nord în ultimii 20 de ani. Acesta s-a dat drept un client timp de mai multe luni, timp în care a pus la cale evadarea tinerelor.

"Don't cry. You've made it. You're safe now."

Mira and Jiyun are two young women who managed to defect from North Korea only to be trafficked into the sex industry

[Tap to expand] https://t.co/UQ4LgPgLUy pic.twitter.com/cgUU1Mvhf7