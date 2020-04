Au fost nevoiți să se mute în corturi, în munți, după ce și-au pierdut locurile de muncă: „Este oribil”

Un cuplu din Marea Britanie a fost nevoit să locuiască în corturi, în munți, după ce nu au mai putut să plătească chiria, din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus.

Ca urmare a pandemiei, cei doi și-au pierdut locurile de muncă și nu au mai putut să plătească chiria, rămânând pe stradă, așa că au fost nevoiți să apeleze la corturi, transmite Mirror.

„Lucram, dar din cauza situației create de coronavirus am rămas fără loc de muncă, așa că am fost dați afară. Pentru că vremea este frumoasă, am decis să ne luăm corturi. Ne mai rămăseseră bani și ne-am campat. Nu ne drogăm, nu consumăm alcool, doar trăim în munți momentan. Este greu, nu avem mâncare”, au mai spus ei.

Cuplul a mai precizat că a preferat să apeleze la această măsură pentru a sta cât mai departe de oameni. Pe lângă situația dificilă în care se află, celor doi le-au fost distruse și corturile.

„Mă spăl pe mâini cu apă rece. Este oribil. Am probleme psihice și nu mă pot duce la medici, pentru că au contact cu multe persoane. Mi-e frică să nu ne infectăm”, a mai adăugat femeia.

Cu toate astea, cei doi sunt nevoiți să se întoarcă în oraș pentru a cumpăra alimente, având cu ei și lucrurile personale, acest lucru reprezentând un efort în plus pentru ei.