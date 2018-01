Cămilele din deşert, acoperite de zăpadă, după ce o furtună a lovit Arabia Saudită

În Orientul Mijlociu au căzut primii fulgi de nea, inclusiv în Arabia Saudită și în Liban, scrie Haaretz.com

Oamenii s-au bucurat de zăpada care a acoperit deșertul, mai ales că un astfel de fenomen este unul cu totul deosebit.

Saudiții au profitat de primii fulgi de nea și au făcut safari în deșertul înghețat.

Snow ⛄️ ❄️ in Saudi Arabia. This is Global Warming pic.twitter.com/ZeqtWGAsk3