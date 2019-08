Reacția unui viitor pilot după ce instructorul său a leșinat în timpul unui zbor

Incidentul a avut loc sâmbătă, în Jandakot, o suburbie sudică din Perth, Australia de Vest.

Studentul a reușit să aducă avionul la sol, după ce a primit instrucțiuni de la controlorii de trafic aerian, notează perthnow.com.au.

There's been a mid-air emergency at Jandakot Airport where a flight instructor suffered a medical episode forcing a student to take control the plane. pic.twitter.com/hzJ2LvK1st