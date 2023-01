Atacuri armate la Culiacan, după arestarea unuia dintre fiii lui „El Chapo”. Oamenii sunt îndemnați să nu iasă din casă

Arestarea lui Ovidio Guzman a avut loc după o noapte de violenţe la Culiacán, în statul Sinaloa.

Această arestare a declanşat joi atacuri armate în oraşele Los Mochis şi Guasave, anunţă într-o postare pe Twitter Ambasada Statelor Unite în Mexic.

”Focuri de armă au fost raportate în mai multe locuri, la Culiacan, Los Mochis şi Guasave. (...). Guvernatorul Sinaloa recomandă publicului să se adăpostească. Amintim cetăţenilor americani că (autorităţile americane) îi sfătuiesc să nu călătorească în provincia Sinaloa”, scrie ambasada, potrivit News.ro.

VIDEO: Looting has broken out in Culiacán, Sinaloa, Mexico following the arrest of Ovidio Guzman, son of notorious drug lord El Chapo. pic.twitter.com/vJEPDChTmV

Ovidio Guzman, unul dintre fiii traficantului de droguri încarcerat Joaquín Archivaldo Guzmán Loera - El Chapo -, este unul dintre capii traficului de droguri pe plan local.

După ce a fost reţinut în 2019, el a fost eliberat rapid de către autorităţi care au vrut astfel să evite represalii violente ale gangului acestuia - Cartelul Sinaloa.

Arestarea lui Ovidio Guzman are loc cu doar câteva zile înaintea unui summit al şefilor de stat american Joe Biden, canadian Justin Trudeau şi mexican Andres Manuel Lopez Obrador, la Ciudad de Mexico, prevăzut luni şi marţi.

Statele Unite au oferit o recompensă - în valoare de cinci milioane de dolari - în schimbul oricărei informaţii care să conducă la arestarea lui Ovidio Guzman.

O creştere a numărului morţilor din cauza unei supradoze de opioizi de sinteză precum fentanilul în Statele Unite a determinat Mexicul să crească presiunile asupra cartelurilor care produc şi expediază aceste droguri.

ALERT - Ovidio Guzman, son of drug kingpin "El Chapo" Guzman have been arrested in an operation in Sinaloa, Mexico - Mexican carrier Aeromexico says plane hit by gunfire - here's what it reportedly looks like from inside an aircraft https://t.co/iNXGL1L6Lj pic.twitter.com/ZjNZAV6fCm