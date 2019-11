Atac terorist în Mali. 53 de militari și un civil au fost uciși

"În urma atacului asupra poziţiei FAMA (Forţele armate din Mali) de la Indelimane, întăririle trimise la faţa locului au găsit 54 de cadavre, printre care un civil", a anunţat ministrul comunicării, Yaya Sangare, vineri seară pe Twitter, conform AFP, relatează Agerpres.

Ministrul a mai vorbit şi despre "zece supravieţuitori" şi "pagube materiale importante" la Indelimane, în localitatea Ansongo, din sectorul Menaka.

În urma atacului de vineri armata din Mali a suferit una dintre cele mai puternice lovituri din ultimii ani, notează France Presse.

Atacul nu a fost încă revendicat. Circumstanţele acestui nou atac nu au fost precizate până acum.

