Atac sângeros la bordul unui autobuz, în California. Cel puțin o persoană a murit

Autobuzul se deplasa de la Los Angeles spre zona golfului San Francisco pe Interstate5, autostrada principală nord-sud pe coasta de Vest a SUA.

Tirul a fost semnalat la ora locală 01:27 în apropiere de Fort Tejon, comitatul Kern, de către unii pasageri aflaţi în autobuz, a informat un post de ştiri local, City News Service.

#BREAKING Just arrived to Lebec where @CHPFortTejon is investigating a shooting on this Greyhound bus. Details on @ABC7 5-7am. #abc7eyewitness pic.twitter.com/JE5lVMRwQN