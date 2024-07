VIDEO șocant. Atac fără milă al Rusiei în Ucraina. Rachetele au lovit un spital pentru copii. Cel puțin 20 de morți

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit CNN, oficialii ucraineni au declarat că atacul aerian din timpul zilei a lovit orașe ucrainene în timpul orelor de vârf, inclusiv Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk și Kramatorsk.

Printre clădirile lovite se află și spitalul Okhmatdyt din Kiev, cel mai mare centru medical pentru copii din Ucraina, care a jucat un rol crucial în sprijinirea unora dintre cei mai bolnavi copii din întreaga țară.

Filmările de la fața locului au surprins voluntari care lucrau cu poliția și serviciile de securitate să găsească supraviețuitori printre dărâmături, în timp ce fumul ieșea din spital.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenksi a declarat într-o postare pe X că nu se cunoaște încă numărul exact al victimelor de la spital și că "există oameni sub dărâmături", dar că toată lumea, de la medici la localnici, ajută la îndepărtarea resturilor în urma loviturii.

"Clădirile de apartamente, infrastructura și un spital pentru copii au fost avariate. Toate serviciile sunt angajate pentru a salva cât mai mulți oameni posibil", a scris Zelenski într-o postare pe X.

El a mai spus că aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri au fost lansate împotriva Ucrainei.

"Întreaga lume trebuie să își folosească toată determinarea pentru a pune în sfârșit capăt loviturilor rusești. Crimele sunt ceea ce aduce Putin. Numai împreună putem aduce pacea și securitatea reale", a adăugat el.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

