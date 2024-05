Atac cu un cocktail Molotov la o sinagogă din Varşovia. Un adolescent a fost arestat

Poliţia a făcut cunoscut pe reţeaua socială X că "a reţinut un tânăr de 16 ani, cetăţean polonez, implicat în incident".

Ministrul adjunct de Interne polonez, Czeslaw Mroczek, a precizat că este vorba despre "persoana suspectată că ar fi încercat să dea foc sinagogii".

Atacul cu cocktailul Molotov, care a avut loc în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a provocat doar pagube minore clădirii, potrivit unui fotoreporter al agenţiei France Presse.

We utterly condemn a molotov cocktail attack last night at the Nożyk Synagogue - the only synagogue that survived in Warsaw after the Holocaust.

It's profoundly distressing that since Hamas' brutal attack on Israel, attacks against Jews and Jewish institutions have spiked in… pic.twitter.com/j1kRv3lnpr