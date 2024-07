Atac cu drone la Tel-Aviv, în centru, lângă Ambasada SUA. Cine e în spatele loviturii

Alarmele aeriene nu au fost activate. Atacul a fost revendicat de rebelii Houthi. Oraşul Tel Aviv este în alertă în urma atacului, arată cotidianul Haaretz, preluat de news.ro.

Armata israeliană a anunţat iniţial că verifică dacă o explozie în centrul Tel Avivului la primele ore ale zilei de vineri a fost cauzată de un atac cu dronă. Patru persoane au fost rănite uşor în explozie. Ulterior, paramedicii care cercetau zona din apropierea exploziei au găsit cadavrul unui bărbat în vârstă de 50 de ani, care se pare că fusese lovit de schije de la explozie.

