Atac cu cuţit la metrou în Bruxelles. Momentul în care suspectul este prins. VIDEO

"Atac cu cuţitul în staţia Schuman: Colaborarea cu diferitele servicii ale poliţiei a permis arestarea rapidă a atacatorului", a anunţat pe Twitter primarul Bruxelles-ului, Philippe Close.

Agresorul a fost arestat de poliţie, anunţase anterior Wafaa Hammich, purtătoarea de cuvânt a primarului, relatează Reuters, Le Soir, EFE şi AFP.

Atacatorul a fost reţinut în apropierea sediilor Comisiei şi Consiliului Uniunii Europene, la scurt timp după ce înainte înjunghiase un tânăr, au anunţat autorităţile municipale.

Atacul a avut loc în jurul orei 18:00 în staţia de metrou Schuman, în centrul cartierului cu sediile UE, potrivit imaginilor de la faţa locului.

Agresorul a înjunghiat un tânăr într-un vagon de metrou, apoi a fugit şi a încercat să atace alte persoane aflate în staţie, până când poliţiştii înarmaţi au reuşit să îl imobilizeze, potrivit unor înregistrări video postate de martori pe reţelele de socializare.

Poliţia federală a confirmat că o persoană a fost rănită, fără a putea preciza deocamdată circumstanţele.

Autorităţile au blocat temporar ieşirea din clădirea Consiliului UE care duce spre zona în care bărbatul rănit primea îngrijiri medicale şi unde avea loc luni o reuniune a miniştrilor agriculturii.

Societatea de transporturi Stib a anunţat pe contul său Twitter că liniile de metrou 1 şi 5 sunt perturbate. Linii de autobuze au fost instituite între Arts-Loi, Merode şi Montgomery. Traficul este în continuare întrerupt în unele sectoare ale metroului din capitala belgiană la ordinul poliţiei.

Nu se cunoaşte deocamdată motivul atacului.

A couple of other people around here have minor knife cuts but there doesn’t appear to be any fatal injuries. https://t.co/5ZBw0nGm5Y